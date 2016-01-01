قيادي في "البيجيدي" : العماري " يُبهدل " العثماني و الذل الذي نتجرعه سببه مواقفنا

أخبارنا المغربية : متابعة

في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، انتقد بلال التليدي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، تنازلات قيادة حزبه، حيث قال : "نثق في إخواننا لكن لنا شك كبير أملته الظرفية السياسية وبعض المواقف التي اتخذت تحت كم هائل من التبرير الفارغ".

و أضاف التليدي في ذات التدوينة "كيف لا أتكلم وأنا أسمع الأمين العام لحزب (الأصالة والمعاصرة) إلياس العماري (يبهدل) حزب (العدالة والتنمية) ورئيس الحكومة، يقول أمس السبت في لقاء داخلي مع بعض هيئات حزبه، إن السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة استنجد به من أجل المساعدة على تمرير مشروع قانون المالية في مجلس النواب، كيف لا أتكلم وحزبي الذي تصدر نتائج الانتخابات "يتبهدل" بهذا الشكل!" .

و تابع التليدي كلامه قائلا "الذل الذي بدأنا نتجرعه ببسب أننا بمواقفنا وسلوكنا السياسي المهتز بدأنا نعطي الفرصة لأشخاص وأحزاب صنعت لأجل مناهضتنا كنا نقول إلى عهد قريب لن نعطي لها "التنبر" وكان هزمها سببا في تعديل تكتيكيات كثيرة من بينها موقعها في معاكسة الإرادة الشعبية...خبروني رحمكم الله يا من ينتصر للسراب، أهذا هو حزبكم؟"