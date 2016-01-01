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بعد كوبا .. اتصالات سرية لوقف التصعيد بين المغرب و جنوب إفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد كوبا .. اتصالات سرية لوقف التصعيد بين المغرب و جنوب إفريقيا

أخبارنا المغربية : 

كشفت جريدة الأسبوع نقلا عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن دولة الإمارات في شخص حاكم دبي، ساعدت في إطلاق اتصالات سرية لوقف التصعيد بين المغرب و جنوب إفريقيا التي تعد أحد أكبر الدول الداعمة لجبهة البوليساريو ، و كذا وقف أي عمليات تستهدف أمن البلدين.

و أوضح ذات المصدر ، أن الإماراتيين استثمروا علاقتهم مع عائلة غوتيا المعروفة بعلاقتها المثينة مع عائلة الرئيس زوما، و قاموا عبر عدد من الوسطاء بعقد عدد من الاجتماعات ناقشت مسألة خفض التوتر بين الرباط و جوهانسبورغ، و وقف استهداف الشخصيات و المساعدة على عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، حيث قبل الطرف الجنوب إفريقي أن تكون العلاقات الأمنية جزءا من الحوار المباشر مع الرباط.

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