بعد كوبا .. اتصالات سرية لوقف التصعيد بين المغرب و جنوب إفريقيا
أخبارنا المغربية :
كشفت جريدة الأسبوع نقلا عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن دولة الإمارات في شخص حاكم دبي، ساعدت في إطلاق اتصالات سرية لوقف التصعيد بين المغرب و جنوب إفريقيا التي تعد أحد أكبر الدول الداعمة لجبهة البوليساريو ، و كذا وقف أي عمليات تستهدف أمن البلدين.
و أوضح ذات المصدر ، أن الإماراتيين استثمروا علاقتهم مع عائلة غوتيا المعروفة بعلاقتها المثينة مع عائلة الرئيس زوما، و قاموا عبر عدد من الوسطاء بعقد عدد من الاجتماعات ناقشت مسألة خفض التوتر بين الرباط و جوهانسبورغ، و وقف استهداف الشخصيات و المساعدة على عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، حيث قبل الطرف الجنوب إفريقي أن تكون العلاقات الأمنية جزءا من الحوار المباشر مع الرباط.
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