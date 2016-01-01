حزب الاستقلال يتجه للامتناع عن التصويت على برنامج حكومة العثماني

من المنتظر أن يقوم أعضاء الفريق بالتصويت بـ "الامتناع" عن التصريح الحكومي الذي أدلى به سعدالدين العثماني رئيس الحكومة أمام البرلمان الخميس الماضي.

و وفق مصادر خاصة للزميلة الإعلامية "إيلاف"، فإن اجتماعا ساخنا عقده الفريق الاستقلالي بمجلس النواب الاثنين، عرف نقاشات ساخنة واختلافا بينا في الموقف،الذي على الفريق النيابي اتخاذه، ازاء البرنامج الحكومي الذي جاءت به حكومة العثماني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تيارا داخل الفريق الاستقلالي، دعا إلى التصويت ب"نعم"، أي بالإيجاب على البرنامج الحكومي ومنح ثقة الفريق الاستقلالي لحكومة العثماني، وذلك تنفيذا لقرار الحزب الذي تم التصويت عليه في اجتماع رسمي للمجلس الوطني للحزب قبل شهور.

غير أن تيارا أقوى، برز كذلك داخل الفريق الاستقلالي، يدعو إلى التصويت بـ "لا"، أي برفض برنامج حكومة العثماني، وذلك بسبب "المتغيرات الكثيرة التي وقعت على الساحة السياسية، وعلى رأسها التغيير الجدري الذي حصل في رئاسة الحكومة، حيث قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعفاء عبدالاله ابن كيران من تشكيل الحكومة، وتكليف العثماني بذلك، ولكون قرار المجلس الوطني للحزب كان يدعم ابن كيران شخصيا، وأمام التغيرات التي حصلت فقد سقط قرار المجلس الوطني مباشرة ولم يعد ذي موضوع" يقول المصدر ذاته.

وأمام هذا السجال الساخن، قرر الفريق مسك العصا من الوسط، والتصويت ب "الامتناع" وهو قرار وسط بين قرار الاصطفاف مع المعارضة ضد الحكومة، وبين قرار تأييد الحكومة، وبالتالي الانحياز لفرق الأغلبية الحكومية.

و قرر الفريق النيابي الاستقلالي بالإجماع تحيين مواقفه من حكومة العثماني خلال اجتماع اول دورة للمجلس الوطني تراعي المستجدات السياسية، وتحدد بالتالي تموقع الفريق الاستقلالي في الساحة السياسية.