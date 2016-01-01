حزب "بنعبد الله" يفقد منصبي رئاسة بلدية مارتيل بسبب خروقات في صفقات عمومية وأراضي سلالية

أخبارنا المغربية : تطوان

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أمس الأربعاء، حكمها النهائي في قضية عزل المستشارين الجماعيين علي أمنيول و عبد الخالق بنعبود ، المنتميان لحزب التقدم والاشتراكية ، من جماعة مرتيل، مؤكدة على عدم أهليتهما للترشح للانتخابات الجماعية بعد صدور قرار بعزلهما خلال الولاية السابقة.

و كشفت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد أنه " بهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد ألغت نتائج انتخابات علي امنيول وعبد الخالق بنعبود وبالتالي فقدانهما على التوالي لرئاسة وعضوية النائب الأول للرئيس بجماعة مرتيل " .

وأوضحت الجمعية أن " قرار العزل جاء بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة مرتيل علي امنيول، على رأسها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شهادات إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية".

و يفرض هذا الحكم على السلطات الوصية تنفيذ القرار وإعادة إنتخاب العضوين الفاقدين للأهلية بقوة القانون.