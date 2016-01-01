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العثماني يدعو وزراءه إلى الإسراع بهذا الأمر

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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العثماني يدعو وزراءه إلى الإسراع بهذا الأمر

أخبارنا المغربية 

دعا رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إلى تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية لبناء علاقة ايجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ صحفي تلاه عقد انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني نوه في كلمة بالمناسبة، بالأجواء الجيدة التي طبعت مجريات مناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، مما يشكل حافزا للانطلاق في العمل، ودعا إلى "ضرورة تعميق التشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية، كمنهج أساسي يؤسس لبناء علاقة إيجابية مع مختلف الشركاء والفاعلين، ويمكن من إشراك فعلي في بلورة المشاريع والإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي".

كما أكد رئيس الحكومة، يضيف السيد الخلفي، على إعداد مخطط تفصيلي وتنفيذي للبرنامج الحكومي، موزع على مراحل زمنية في أفق الخمس سنوات المقبلة، مع إمكانية التحيين إذا ما طرأت مستجدات تستدعي ذلك. وفي هذا الصدد، دعا السيد العثماني أعضاء الحكومة إلى الإسراع في وضع قائمة بالإجراءات الاستعجالية الأساسية في المائة يوم الأولى من عمل الحكومة، مؤكدا أن القرار المتخذ بخصوص مشاريع القوانين الموجودة بمجلسي البرلمان، هو "عدم سحب هذه المشاريع إلا في حالة وجود سبب جوهري". 

وأشار السيد الخلفي إلى أن رئيس الحكومة ختم كلمته بتوجيه نداء إلى المواطنين والمواطنات، يؤكد من خلاله أن الحكومة موضوعة تحت تصرفهم و منفتحة على مقترحاتهم ومبادراتهم في كل ما يهم المصلحة العامة.

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