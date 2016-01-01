الرئيسية | سياسة | العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع

العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع

أخبارنا المغربية 

قالت يومية "العلم"، في افتتاحيتها، أنه حينما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال:" مساندة الحكومة الجديدة بغض النظر عن الموقع الذي سيوجد فيه حزب الاستقلال"، فإن الأمر كان يهم حكومة أخرى مختلفة عن الحالية اختلاف اللونين الأبيض والأسود.

و تابعت نفس الافتتاحية أن الحكومة المقصودة بقرار المجلس الوطني كانت حكومة صياغة القرارات الحزبية الداخلية وحكومة الامتثال لما أفرزته صناديق الاقتراع لسابع أكتوبر بما يحفظ حرمكة الشرعية الانتخابية"، موضحة :" أن برلمان الحزب لم يقرر اعتباطيا وعملة صالحة للصرف في أي وكالة بنكية". 

و ذكرت الصحيفة بالقول :" ثم إن رئيس الحكومة المعين، تصرف بما يوحي أنه مرتاح لأغلبيتهم المركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع، ولا حاجة له بأصوات حزب الاستقلال، وبدا ذلك واضحا خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة في طبعتها الجديدة". 

مجموع المشاهدات: 1607 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة
image

"حزب الله" ضد "حزب الله"

صلاح الدين عابر
image

مكاينش معامن

اسماعيل الحلوتي
image

من اجل مدينة افظل

جمال ايت حمو

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات