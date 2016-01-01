العلم: أغلبية العثماني مركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع
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قالت يومية "العلم"، في افتتاحيتها، أنه حينما قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال:" مساندة الحكومة الجديدة بغض النظر عن الموقع الذي سيوجد فيه حزب الاستقلال"، فإن الأمر كان يهم حكومة أخرى مختلفة عن الحالية اختلاف اللونين الأبيض والأسود.
و تابعت نفس الافتتاحية أن الحكومة المقصودة بقرار المجلس الوطني كانت حكومة صياغة القرارات الحزبية الداخلية وحكومة الامتثال لما أفرزته صناديق الاقتراع لسابع أكتوبر بما يحفظ حرمكة الشرعية الانتخابية"، موضحة :" أن برلمان الحزب لم يقرر اعتباطيا وعملة صالحة للصرف في أي وكالة بنكية".
و ذكرت الصحيفة بالقول :" ثم إن رئيس الحكومة المعين، تصرف بما يوحي أنه مرتاح لأغلبيتهم المركبة تركيب الأطفال للعبهم بالقطع، ولا حاجة له بأصوات حزب الاستقلال، وبدا ذلك واضحا خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة في طبعتها الجديدة".
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