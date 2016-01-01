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لهذا السبب مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار حول الصحراء المغربية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 45 دقيقة مضت
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لهذا السبب مجلس الأمن يرجئ التصويت على قرار حول الصحراء المغربية

قرر مجلس الأمن الدولى، الجمعة، تأجيل التصويت على مشروع قرار يهدف إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات، فى الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء، وسط مؤشرات على استعداد جبهة البوليساريو للانسحاب من منطقة عازلة متنازع عليها، بحسب ما أعلن دبلوماسيون.

 

ويضغط مشروع القرار الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على جبهة البوليساريو لكى تسحب فورا مقاتليها من المنطقة العازلة بعد انسحاب القوات المغربية منها فى فبراير.

 

وقال دبلوماسى طلب عدم الكشف عن هويته ان "المجلس يريد أن ينتظر ليرى أن كان سيحدث أى تطوير كبير على الأرض خلال ساعات" وأضاف "وردنا أن تطورا قد يحدث".

 

ويتوقع الان أن يصوت المجلس الجمعة على مشروع القرار الذى يصادق على مبادرة جديدة للامم المتحدة لاستئناف المحادثات بين المغرب والبوليساريو التى تدعمها الجزائر حول تسوية النزاع المستمر منذ عشر سنوات.

 

ووزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الاثنين على الاعضاء الـ15 فى المجلس، بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. ويمدد مشروع القرار أيضا لسنة واحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هناك، وأكدت فرنسا، التى ترتبط بعلاقات ودية مع المغرب، على ضرورة الانسحاب من الكركرات بعد ان سحبت المغرب قواتها فى فبراير.

 

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