هذا ما قاله يتيم بعد زيارته رفقة العثماني لبيت عبدالرحمن اليوسفي

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نشر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، تدوينة مرفقة بصورة رفقة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد زيارة للكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، أمس الجمعة.

و قال يتيم في التدوينة :"رفقة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني عشية اليوم الجمعة في زيارة للوزير الأول في حكومة التناوب المناضل الكبير الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. وجدناه في صحة وعافية، أبى إلا أن يستقبلنا في باب العمارة وينزل من جديد معنا ليودعنا، عناية ملكية متواصلة بصحته، ذاكرة متقدة، حس وطني عالي، ما زال يتابع تطورات وتفاصيل القضية الوطنية وآخر مستجداتها ويتذكر لحظات التضامن مع حركة التحرر في الجزائر واختطاف قيادة جبهة التحرير والصداقة التي كانت تربطه ب "كوتيريس" الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، والحاجة إلى تطوير العلاقة مع البرتغال وتوطيدها، وتذكر الدكتور الخطيب والراحل أمحمد بوستة والأيام الأخيرة للملك الراحل الحسن الثاني، ومن الحكم البالغة التي استقاها من خلال مخالطته لعدة شخصيات سياسية محنكة الحرص ما أمكن على حسن الجوار لأن فساد البين مع الجيران مكلف وقد يصبح صعب الإصلاح".