يتيم يقف في صف العثماني و يرد على منتقديه بهذه التدوينة

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انتصر القيادي البيجيدي محمد يتيم لزميله في الحزب و الحكومة سعد الدين العثماني، بعد الانتقادات التي واجهها هذا الأخير، بعد استضافته في برنامج حواري على قناة ميدي 1 تيفي.

و قال وزير التشغيل يتيم في تدوينة على الفيسبوك : "قرأت بعض التعاليق المتحاملة أو التي كذبت ما جاء في تصريحات سعد الدين العثماني، أو التي حاولت التنقيص من مشاركته" .

و في رده على التصريحات المثيرة للجدل و التي أطلقها حامي الدين عند تكذيبه للعثماني حول حيثيات التفاوض من أجل تشكيل الحكومة، قال محمد يتيم :"بعد مشاهدة البرنامج اعتبر بان مشاركته كانت جد موفقة وان كل ما جاء فيها من معطيات بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة صحيح ودقيق ومن قال غير ذلك إما أنه ليس عضوا في الامانة العامة أو لم يحضر النقاش من أوله إلى آخره إن كان عضوا فيها".

و تابع يتيم في نفس التدوينة : "انصح الاخوة جميعا للانصراف للعمل وترك الجدل وترك التنابز وأعلم أن كل من ينتقد تدبير تفاوض الدكتور العثماني ومن معه من اعضاء الحزب او بعض اعضاء الامانة العامة، على قلتهم او من بين اعضاء المجلس الوطني يفعلون ذلك بغيرة على الحزب، ومن حقهم ان يقوموا بذلك لاننا كما قال الدكتور سعد الدين العثماني لسنا لسنا حزبا ستالينيا".