هكذا عمق أول خروج إعلامي للعثماني التوتر داخل البيجيدي

أخبارنا المغربية

عمقت أول خرجة إعلامية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على قناة "ميدي 1 تيفي"، أول أمس، الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية، وأججت حالة التوتر التي تسود حزب المصباح، منذ إعفاء أمينه العام، من تشكيل الحكومة.

وانهالت على العثماني الانتقادات والمؤاخذات من أعضاء حزبه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد حاول العثماني التقليل من شأن الأصوات الغاضبة داخل حزبه، معلنا في المقابل وجود "أغلبية صامتة ناضجة وواعية".