سليمان العمراني يوجه نداء عاجلا إلى كل البيجيديين بعد حلول العثماني ضيفا على ميدي 1 تيفي

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقب ردود الأفعال الهائجة التي وجهت لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، من قبل قياديين و كذا بعض مناضلي حزب العدالة والتنمية ، عقب مروره ضيفا على قناة ميدي 1 تيفي ، من خلال " برنامج خاص " الذي يقدمه الزميل يوسف الهايسي ، وجه سليمان العمراني ، نائب الأمين العام للحزب ، نداء إلى كل البيجيديين ، جرى نشره عبر الموقع الرسمي للحزب، ذكر عبره أن الأمين العام عبد الإله بنكيران ، دعا خلال لقائيه التواصليين مع اللجنة المركزية لشبيبة الحزب و برلمانييه وكذا خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية للحزب، كل مسؤولي الحزب وعموم مناضليه إلى عدم الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة و أغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي الذي لن يضير الحزب أن يرتب عليه ما قد يتطلبه من ترصيد للمكاسب أو تصحيح للاختلالات.

كما وجه العمراني الانتباه إلى أن بعض التدوينات وبعض التصريحات الإعلامية لبعض أعضاء الحزب قد تتجاوز حدود الرأي الحر والنقد البناء مما يتطلب من عموم المناضلين و المناضلات، وهم يمارسون حقهم في التعبير وحريتهم في التفكير، التقيد بالضوابط والقواعد الأخلاقية والسياسية المتعارف عليها فيما بيننا.

و كان قياديون في الحزب ، ضمنهم عبد العالي حامي الدين ، قد كذبوا تصريح العثماني بخصوص قبول انضمام الاتحاد الاشتراكي للتشكيل الحكومي الجديد ، مؤكدا أن العثماني لم يأخذ موافقة قيادات الحزب و لم يستشر معهم في الأمر.