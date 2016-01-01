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خوفا من غضبة "المخزن" ...الرباح يرفض الجلوس بجانب حماد القباج

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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خوفا من غضبة "المخزن" ...الرباح يرفض الجلوس بجانب حماد القباج

نورالدين ثلاج :

غاب عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، والقيادي في العدالة والتنمية، عن ندوة نظمتها شبية الحزب بالقنيطرة، الاسبوع الماضي والسبب هو مشاركة السلفي حماد القباج.

وأفادت مصادر في شبيبة العدالة والتنمية لـ"اخبار اليوم" في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، إن الوزير الرباح اعترض على مشاركة حماد القباج، إلى جانبه في الندوة، ولما فشل في الضغط على المنظمين للتخلي عن استدعاء القباج، امتنع هو عن الحضور حتى لا يجلس إلى جانب السلفي المراكشي على المنصة نفسها.

وفي تفسير هذا الموقف السلبي للرباح من "القباج"، قال مصدر الجريدة : "الرباح حريص على عدم إغضاب المخزن منه"

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