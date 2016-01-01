الرئيسية | سياسة | عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه

عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه

أخبارنا المغربية : 

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الملك محمد السادس، سيلتقي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في قصر الإيليزيه بباريس.

و نقل موقع " 360 " عن مصادر دبلوماسية  ، أن الرئيس الفرنسي استدعى الملك على طاولة الغذاء، لإجراء مباحثات تهم عدة قضايا .

و يوجد الملك حاليا في فرنسا، بعدما عودته من عطلة خاصة بكوبا و ميامي الأمريكية.

مجموع المشاهدات: 2481 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات