عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه

أخبارنا المغربية :

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الملك محمد السادس، سيلتقي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في قصر الإيليزيه بباريس.

و نقل موقع " 360 " عن مصادر دبلوماسية ، أن الرئيس الفرنسي استدعى الملك على طاولة الغذاء، لإجراء مباحثات تهم عدة قضايا .

و يوجد الملك حاليا في فرنسا، بعدما عودته من عطلة خاصة بكوبا و ميامي الأمريكية.