عاجل .. الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي صباح اليوم بالإيليزيه
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية :
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن الملك محمد السادس، سيلتقي صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في قصر الإيليزيه بباريس.
و نقل موقع " 360 " عن مصادر دبلوماسية ، أن الرئيس الفرنسي استدعى الملك على طاولة الغذاء، لإجراء مباحثات تهم عدة قضايا .
و يوجد الملك حاليا في فرنسا، بعدما عودته من عطلة خاصة بكوبا و ميامي الأمريكية.
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