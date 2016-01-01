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بعد توقفه لمدة 6 أشهور، البرلمان يسأنف جلسات الاسئلة الشفهية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بعد توقفه لمدة 6 أشهور، البرلمان يسأنف جلسات الاسئلة الشفهية

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يشهد البرلمان المغربي استئناف جلسات الاسئلة الشفهية  بعد توقّف دام حوالي 6 أشهر.

 ويخصص مجلس النواب جلسته، لقطاعي الشغل والإدماج المهني في موضوع الحوار الاجتماعي، وقطاع العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في موضوع التدابير والإجراأت ذات الأولوية التي ستباشرها الحكومة.

كما ت هتم اسئلة مجلس المستشارين، قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء قطاع الصحة، والأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والشغل والإدماج المهني، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء.

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