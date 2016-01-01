بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
تداول نشطاء بالفيسبوك رسالة نصية مثيرة جدا، يعتقد أنها من حوار خاص على ( ميسينجير ) ، دار بين جامع كولحسن، الصحفي ومقدم برنامج " مباشرة معكم " الذي يبث على القناة الثانية ، مع سياسي تجهل لحد الساعة هويته.
كولحسن قال في رسالته إلى سياسي مفترض : " أبلغ رسالتي إلى كل من تلتقيه من الإخوان في حزبكم بتجنب نشر الخلافات و الغسيل الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي و الإدلاء بتصريحات لأشباه صحافيين يبحثون عن الإثارة "، قبل أن يواصل ذات المتحدث كلامه بالقول : " ناقشوا أمركم بينكم و اختلفوا و تدافعوا لكن بعيدا عن أعين الشامتين. والله الموفق ".
رواد الفيسبوك استغربوا كيف اصطف جامع إلى جانب تيار حزبي قيل أنه " البيجيدي"، و كيف تنصل من ثوب الحياد " المفروض " أن يتحلى به كل شخص ينتمي لمهنة المتاعب ، بل و كيف هاجم بعض زملائه بوصفهم " أشباه صحافيين ".
شاشة أخبارنا
غريب: صمت مريب لوزارة الخارجية المغربية بعد الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي بفنزويلا "مسموما"
أخبارنا المغربية مرت الوفاة المفاجئة للقنصل الشرفي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إلياس ملول، في صمت، رغم أن رحيله كان بسبب تسمم مفاجئ لم يمهله طويلا. و أصيب ... تفاصيل أكثر
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟