بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول نشطاء بالفيسبوك رسالة نصية مثيرة جدا، يعتقد أنها من حوار خاص على ( ميسينجير ) ، دار بين جامع كولحسن، الصحفي ومقدم برنامج " مباشرة معكم " الذي يبث على القناة الثانية ، مع سياسي تجهل لحد الساعة هويته.

كولحسن قال في رسالته إلى سياسي مفترض : " أبلغ رسالتي إلى كل من تلتقيه من الإخوان في حزبكم بتجنب نشر الخلافات و الغسيل الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي و الإدلاء بتصريحات لأشباه صحافيين يبحثون عن الإثارة "، قبل أن يواصل ذات المتحدث كلامه بالقول : " ناقشوا أمركم بينكم و اختلفوا و تدافعوا لكن بعيدا عن أعين الشامتين. والله الموفق ".

رواد الفيسبوك استغربوا كيف اصطف جامع إلى جانب تيار حزبي قيل أنه " البيجيدي"، و كيف تنصل من ثوب الحياد " المفروض " أن يتحلى به كل شخص ينتمي لمهنة المتاعب ، بل و كيف هاجم بعض زملائه بوصفهم " أشباه صحافيين ".