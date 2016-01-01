الرئيسية | سياسة | بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول

بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالصورة : علامات استفهام عريضة تطرح بعد تسريب رسالة سرية بين كولحسن وسياسي مجهول

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداول نشطاء بالفيسبوك رسالة نصية مثيرة جدا، يعتقد أنها من حوار خاص على ( ميسينجير ) ، دار بين جامع كولحسن، الصحفي ومقدم برنامج " مباشرة معكم " الذي يبث على القناة الثانية ، مع سياسي تجهل لحد الساعة هويته.

كولحسن قال في رسالته إلى سياسي مفترض : " أبلغ رسالتي إلى كل من تلتقيه من الإخوان في حزبكم بتجنب نشر الخلافات و الغسيل الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي و الإدلاء بتصريحات لأشباه صحافيين يبحثون عن الإثارة "، قبل أن يواصل ذات المتحدث كلامه بالقول : " ناقشوا أمركم بينكم و اختلفوا و تدافعوا لكن بعيدا عن أعين الشامتين. والله الموفق ".

رواد الفيسبوك استغربوا كيف اصطف جامع إلى جانب تيار حزبي قيل أنه " البيجيدي"، و كيف تنصل من ثوب الحياد " المفروض " أن يتحلى به كل شخص ينتمي لمهنة المتاعب ، بل و كيف هاجم بعض زملائه بوصفهم " أشباه صحافيين ".

مجموع المشاهدات: 2053 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات