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بنكيران يمهد للازمي من اجل قطع الطريق على العثماني والرميد والرباح

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بنكيران يمهد للازمي من اجل قطع الطريق على العثماني والرميد والرباح

اخبارنا المغربية : متابعة 

افادت يومية الأخبار نقلا عن مصادر حزبية مطلعة، أن عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب البيجيدي، يعمل عل  تمهيد الطريق لإدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية في الحكومة السابقة، من أجل خلافته على رأس الحزب المؤتمر الوطني المنتظر عقده الخريف المقبل.

و حسب ذات اليومية في عددها ليوم غد الخميس ، فإن بنكيران حسم في أمر عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس " البيجيدي" رغم كونه الشخص الوحيد القادر في الظرفية الراهنة على امتصاص الغضب المتصاعد بعد “نكبة” تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت ذات اليومية، أن بنكيران يدفع في سياق صراعه المحتدم مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، وعزيز الرباح، بالأزمي كمرشحه لتولي منصب الأمين العام للحزب لتولي منصب الأمين العام للحزب خلال محطة المؤتمر القادم.

 

 

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1 | said
كما قلت في تعليق سابق سبب الانتقادات الموجهة للعتماني هي بالدرجة الاولى عنصرية وليست خلافات سياية او حزبية و يتاكد هدا بمحاولة بن كيران توريت الامانة العامة لابن فاس ابن جلدته لتخفيف صدمة طرده من الحكومة
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/05/03 - 09:26
2 | كمال
واش نتا في الحج ولاّ في الحزب؟
هذ الجدام يؤكد باليقين ان لاقيمة للدين عنده
عوض ان يتفرغ لعمرته وطلب تخفيف العقاب الالاهي على كل الجرائم التي اقترفها
نجد ان رجليه في مكة وعقله في الرباط
وقد لايستغرب البعض لان عمرته باطلة نادامت بمال حرام لان السوط باش ضربنا عفا منو راسو واولادو
لعنة الله عليه الشفار، الله يعطيه مصيبة ، قتل فينا الامل
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/03 - 09:54
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