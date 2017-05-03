بنكيران يمهد للازمي من اجل قطع الطريق على العثماني والرميد والرباح

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افادت يومية الأخبار نقلا عن مصادر حزبية مطلعة، أن عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب البيجيدي، يعمل عل تمهيد الطريق لإدريس الأزمي الإدريسي، وزير الميزانية في الحكومة السابقة، من أجل خلافته على رأس الحزب المؤتمر الوطني المنتظر عقده الخريف المقبل.

و حسب ذات اليومية في عددها ليوم غد الخميس ، فإن بنكيران حسم في أمر عدم ترشحه لولاية ثالثة على رأس " البيجيدي" رغم كونه الشخص الوحيد القادر في الظرفية الراهنة على امتصاص الغضب المتصاعد بعد “نكبة” تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت ذات اليومية، أن بنكيران يدفع في سياق صراعه المحتدم مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، وعزيز الرباح، بالأزمي كمرشحه لتولي منصب الأمين العام للحزب لتولي منصب الأمين العام للحزب خلال محطة المؤتمر القادم.