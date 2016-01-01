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خطير...تركيا تطعن المغرب و تعلن استعدادها لاستقبال الطلبة الذين توفدهم البوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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خطير...تركيا تطعن المغرب و تعلن استعدادها لاستقبال الطلبة الذين توفدهم البوليساريو

 

أخبارنا المغربية : خاص

أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء ان الحكومة التركية أخطرتها بشكل رسمي استعدادها لاستقبال طلبة من الصحراء "الغربية" وغيرها من البلدان التي تعتبرها تركيا "مستعمرة" .

وأكدت الحكومة التركية ان سكان الأقاليم التي تعتبرها "مستعمرة" ال17 يمكنهم أن يطلبوا منح لمتابعة الدراسات الجامعية والدراسات العليا وتحضير الدكتوراه بتركيا.

هذا وربط بعض المحللين السياسيين بين هذه الخطوة العدائية المفاجئة وبين الهجوم الذي شنه أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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