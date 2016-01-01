المالكي يوزع ألواحا الكترونية من نوع "آيباد" على جميع البرلمانيين
أخبارنا المغربية
وزع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، ألواحا الكترونية من نوع "آيباد" آخر طراز، على جميع النواب البرلمانيين، والبالغ عددهم 395 عضوا.
و قالت صحيفه\ الأخبار أن ثمن الجهاز الواحد يقارب 10 آلاف درهم، بمعنى أن قيمة الصفقة التي أبرمها المجلس مع إحدى شركات الاتصالات تقارب مبلغ 400 مليون سنتيم.
واستغربت مصادر برلمانية لتوزيع هذه الأجهزة على جميع النواب، خاصة أن نصفهم كانوا برلمانيين خلال الولاية السابقة، وحصلوا على الأجهزة نفسها.
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