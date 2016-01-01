أنباء عن قرب تعيين عبد السلام بوطيب كأول سفير للمغرب في كوبا

مراسلة – عبد الحميد الفيلالي

أكدت مصادر موثوقة أن الناشط السياسي الريفي عبد السلام بوطيب سيُعين قريباً كأول سفير للمملكة المغربية في دولة كوبا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصادر المقربة قالت إن جهات عليا رشحت رئيس مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم لتولي هذا المنصب، وذلك للعلاقات الجيدة التي تربطه بعدد من الدول في أمريكا اللاتينية وبمسوؤليها بحكم تخصصه في العدالة الانتقالية.

ويعمل بوطيب كإطار إداري في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وهو أيضا خبير في العدالة الإنتقالية وثقافة حقوق الإنسان والمواطنة، والعلاقة الاسبانية المغربية، ورئيس لمركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم، كما أنه مدير لمهرجان الناظور الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، ورئيس المهرجان الدولي للسنة الأمازيغية بمكناس.

وكان المغرب قرّر إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا، بعد قطيعة دامت 37 عاما بسبب دعم هذه الجمهورية لجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على إقليم الصحراء المغربية، إذ أكدت المملكة أنها ستفتح سفارة لها قريبا بهافانا.

ونقل بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، صدر في الأيام الماضية أن الملك محمد السادس، أمر بعودة العلاقات، وأشارت الخارجية إلى توقيع بلاغ مشترك بين البعثات الدائمة للبلدين لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، يهم، على الخصوص، إعادة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.