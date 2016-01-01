عراف قال للرئيس الموريتاني: إن صافحت محمد السادس سينتهي حكمك

أخبارنا المغربية : متابعة

خرج محمد ولد الأمين، المستشار السابق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بتصريح مثير قال فيه أن عرافا حذر الرئيس من لقاء الملك محمد السادس و مصافحته.

و أوضح ولد الأمين، في حوار مع أسبوعية " الأيام " ، جوابا على سؤال حول دوافع سوء الفهم بين سلطات نواكشوط و الرباط : " حسب علمي لا يوجد مبرر لهذه الحالة، فالرجل من أصول مغربية، ودرس في المغرب، وفي حياته الشخصية توجد لمسات مراكشية واضحة وجلية".

وأضاف : " لذلك يقول كثيرون إن هناك نقطة شخصية ما لم نستطع تحديدها، ولعلها نبوءة عراف قال له إن فخامتك إذا صافحت ملك المغرب سينتهي حكمك".