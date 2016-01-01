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عراف قال للرئيس الموريتاني: إن صافحت محمد السادس سينتهي حكمك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عراف قال للرئيس الموريتاني: إن صافحت محمد السادس سينتهي حكمك

أخبارنا المغربية : متابعة 

خرج محمد ولد الأمين، المستشار السابق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بتصريح مثير قال فيه أن عرافا حذر الرئيس من لقاء الملك محمد السادس و مصافحته.

و أوضح ولد الأمين، في حوار مع أسبوعية  " الأيام " ، جوابا على سؤال حول دوافع سوء الفهم بين سلطات نواكشوط و الرباط : " حسب علمي لا يوجد مبرر لهذه الحالة، فالرجل من أصول مغربية، ودرس في المغرب، وفي حياته الشخصية توجد لمسات مراكشية واضحة وجلية".

وأضاف : " لذلك يقول كثيرون إن هناك نقطة شخصية ما لم نستطع تحديدها، ولعلها نبوءة عراف قال له إن فخامتك إذا صافحت ملك المغرب سينتهي حكمك".

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