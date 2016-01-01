سقوط مرشح "البيجيدي" في الانتخابات الجزئية في الجديدة و هذا هو الحزب الفائز

أخبارنا المغربية

اكتسح حزب الاتحاد الدستوري الانتخابات البرلمانية الجزئية التي تم إجراؤها أمس الخميس في إقليم الجديدة من أجل التباري على المقعد الشاغر في مجلس النواب.

و وفق مصادر محلية، فقد حصل عبد الحق مهذب مرشح الاتحاد الدستوري حصل على 27785 صوتا مقابل 7371 صوتا لعبد المجيد بوشبكة مرشح حزب العدالة والتنيمية.

و كانت وزارة الداخلية قد قررت إعادة الانتخابات بدائرة إقليم الجديدة، بعد صدور قرار للمجلس الدستوري، يناير الماضي، يقضي بإبطال انتخاب رضوان مهذب مرشح حزب الاتحاد الدستوري، بعد اختلالات شابت حملته الانتخابية.