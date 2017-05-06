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بوريطة: التدخل الشخصي للملك كان وراء قرار المالاوي سحب اعترافها بـ"البوليساريو"

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 38 دقيقة مضت
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بوريطة: التدخل الشخصي للملك كان وراء قرار المالاوي سحب اعترافها بـ"البوليساريو"

أخبارنا المغربية 

صرح وزير الشؤون الحارجية والتعاون الدولي،  ناصر بوريطة، الجمعة بالرباط، أن سحب المالاوي اعترافها ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة يشكل تجسيدا لرؤية ملكية تتوجه نحو إفريقيا.

وأكد  بوريطة خلال لقاء صحفي مشترك انعقد في ختام اجتماع مع نظيره المالاوي، فرانسيس كاسايلا، أن "هذا السحب تجسد بفضل التدخل الشخصي للملك والرؤية الملكية المتجهة نحو إفريقيا ، التي عرفت، خلال هذه الشهور الأخيرة، دفعا قويا نحو جنوب القارة".

و أبرز الوزير أن الأمر يتعلق بالتأكيد أن القارة الإفريقية بدأت تعي حقيقة هذا الملف باتخاذها قرارات ديبلواسية مطابقة للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة.

وذكر الوزير بأن جمهورية المالاوي هي البلد الإفريقي الخامس والثلاثين الذي يسحب اعترافه بالجمهورية الوهمية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتواصل من أجل سيادة الشرعية الدولية والحقيقة في موضوع النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وأضاف أن هذا القرار سيفتح آفاقا واعدة من أجل التعاون جنوب-جنوب بصفة عامة ومن أجل التعاون المغربي - المالاوي بالخصوص، لاسيما في المجالات الأساسية كالفلاحة والشباب والرياضات والتنمية الاجتماعية. 

وكان وزير الشؤون الخارجية المالاوي قد أعلن، الجمعة، سحب بلاده اعترافها بالجمهورية الصحراوية المزعومة، مع مساندتها للجهود التي تبذلها الأمم المتجدة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع.

 
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1 | عكاشة أبو حفصة .
الله ينصر سيدنا .
سيدنا المنصور بالله كرس كل جهوده من اجل الوقوف في وجه كل من يعاكسنا في وحدتنا الترابية . لقد جاب افريقيا ومنها العالم من اجل التعريف بهذا المشكل الذي عمر طويلا بسبب مجموعة من المرتزقة مولتهم جارتنا للوقوف في وجه استكمال الوحدة الترابية وبشكل سلمي . تتولى الدول في سحب الاعتراف من هذه الشردمة الحاقدة الحاملة للسلاح والمختصة في قطع الطريق والمتاجرة في المخدرات والاسلحة التي استولوا عليها من ليبيا . فتحية خاصة لسيدنا المنصور بالله على كل جهوده الرامية الى ايجاد حل سلمي لهذا المشكل امام تعنت جارتنا التي تحتضن الارهاب وتموله .
اللهم احفظ سيدنا وكن له وليا ونصرا واحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم اينما حل وارتحل .

- عكاشة أبو حفصة .
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 12:01
2 | نوميدي 3
ماهي الدولة التي ظد شرعية الأمم المتحدة
البوليساريو المعنية بالموضوع مع الشرعية الأممية
الجزائر و كل دول العالم ولا دولة قالت بعظمة لسانها نحن ظد الشرعية
لا أعرف كيف يرى المسؤولون المغاربة لهذه الاعترافات رغم عدم جدوتها لأن بيت القصيد هو من يستطيع تغيير أو حذف قرار محكمة الاتحاد الأوروبي أو يقدر بفرض لائحة على البوليساريو كحذفها من الاتحاد الافريقي مثلا أو كاسترجاع السفينة المحتجزة في (ج افريقيا) أو يقدر على نزع سلاح البوليساريو مثلا و الأمثلة عديدة و المغاربة العقلاء يدركون الموضوع برمته أما اعترافات أشبه الدويلات فهذه لا تجدي نفعا حسب نظري ومن له رأي آخر فهو حر
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0
تقرير كغير لائق 2017/05/06 - 12:07
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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