نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص
أخبارنا المغربية : متابعة
أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب، أن 5 أشخاص في المغرب ، يحتكرون كل ثروات أعالي البحار، التي تكفي لتغذية 600 مليون نسمة في القارة الافريقية .
و أوضحت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد ، في كلمة ألقتها خلال محاضرة نظمها فرع حزبها أمس السبت بآسفي، أن هذه المدينة الساحلية تم استنزافها من طرف العديد من الشركات التي كانت تشتغل بها قبل انتقالها إلى الجنوب ، مخلقة وراءها البطالة والتلوث القاتل.
و أضافت منيب أن حاضرة الساحل أصبحت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة خصوصا في صفوف الشباب وحملة الشواهد العليا .
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