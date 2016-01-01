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نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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نبيلة منيب : 5 أشخاص في المغرب يحتكرون ما يكفي لتغذية 600 مليون شخص

أخبارنا المغربية : متابعة

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، نبيلة منيب، أن 5 أشخاص في المغرب ، يحتكرون كل ثروات أعالي البحار، التي تكفي لتغذية 600 مليون نسمة في القارة الافريقية .

و أوضحت زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد ، في كلمة ألقتها خلال محاضرة نظمها فرع حزبها أمس السبت بآسفي، أن هذه المدينة الساحلية تم استنزافها من طرف العديد من الشركات التي كانت تشتغل بها قبل انتقالها إلى الجنوب ، مخلقة وراءها البطالة والتلوث القاتل.

و أضافت منيب أن حاضرة الساحل أصبحت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة خصوصا في صفوف الشباب وحملة الشواهد العليا .

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