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هنا سيسكن العثماني بعدما أصبح رئيسا للحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هنا سيسكن العثماني بعدما أصبح رئيسا للحكومة

أخبارنا المغربية 

كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديد، أنه سينتقل للسكن في فيلا حي الأميرات بالرباط المخصصة لرئيس الحكومة،  حيث لن يبق مستقرا بسكنه القديم و المتواجد بحي السلام بمدينة سلا.

و أكد العثماني خلال لقا ئه مع الهيئات المجالية لحزب المصباح بالرباط، أنه اتخذ هذه الخطوة رغبة في تخفيض تكلفة ميزانية حمايته.

و خضعت الفيلا إلى إصلاحات شاملة لاستقبال رئيس الحكومة الجديد، حيث سينتقل العثماني وأسرته لمكان إقامته الجديد خلال نهاية الأسبوع الجاري.

للإشارة فإن رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران رفض الانتقال إلى الفيلا المخصصة له أثانء تقلده لمنصبه الوزاري و فضل البقاء في مسكنه بسلا.

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