هذا هو موقف الأحرار من لمياء بوطالب بعد ارتباكها داخل قبة البرلمان

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قام عدد من قياديي التجمع الوطني للأحرار بدعم لزميلتهم كاتبة الدولة في السياحة لمياء بوطالب، بعد ظهورها المرتبك الأول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أمس الثلاثاء.

و بررت بعض المصادر المنتمية لحزب الحمامة أن هذا الارتباك طبيعي وناجم عن التوتر الذي انتابها في الظهور لأول مرة تحت قبة البرلمان.

و أكدت المصادر أن المسؤولة ستكون مفاجأة الحكومة من حيث المردودية والأداء الفعال، حيث تم وضع الثقة الكاملة في الوزيرة بوطالب وكفاءتها وقدرتها على جلب القيمة المضافة في القطاع السياحي.