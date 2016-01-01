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هذا هو موقف الأحرار من لمياء بوطالب بعد ارتباكها داخل قبة البرلمان

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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هذا هو موقف الأحرار من لمياء بوطالب بعد ارتباكها داخل قبة البرلمان

أخبارنا المغربية 

قام عدد من قياديي التجمع الوطني للأحرار بدعم لزميلتهم كاتبة الدولة في السياحة لمياء بوطالب، بعد ظهورها المرتبك الأول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أمس الثلاثاء.

و بررت بعض المصادر المنتمية لحزب الحمامة أن هذا الارتباك طبيعي وناجم عن التوتر الذي انتابها في الظهور لأول مرة تحت قبة البرلمان.

و أكدت المصادر أن المسؤولة ستكون مفاجأة الحكومة من حيث المردودية والأداء الفعال، حيث تم وضع الثقة الكاملة في الوزيرة بوطالب وكفاءتها وقدرتها على جلب القيمة المضافة في القطاع السياحي.

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