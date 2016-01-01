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قريبا... المغاربة سيصبح بإمكانهم الاطلاع على الأسئلة البرلمانية وأجوبتها

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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قريبا... المغاربة سيصبح بإمكانهم الاطلاع على الأسئلة البرلمانية وأجوبتها

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن تصبح الأسئلة الكتابية التي يطرحها البرلمانيون وأجوبتها متاحة على العموم، وفق ما كشف عنه  مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.

و قال الخلفي في ردّه على تدخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الهدف من هذه العملية هو أن يتمكن المواطنون، في كل مناطق المغرب، من الاطلاع على أسئلة مستشاريهم والأجوبة المرتبطة بها، "كي نعمل على ضمان الجواب على كل الأسئلة المطروحة"، مضيفا أن هذا الرهان "هو تحد ليس بالسهل".

كما سيمكن هذا الإجراء المواطنين من متابعة ممثليهم في الغرفتين وتقييم أدائهم، ومدى تجاوب هؤلاء مع قضاياهم عبر الآليات الرقابية، وهو أيضا تنزيل للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في المعلومة، ودعم للشفافية كمرتكز دستوري.

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