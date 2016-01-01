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بعد ظهورها "المرتبك" .. الوزيرة بوطالب "هدرت بقلبي والأهم أنني وصّلت الفكرة "

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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بعد ظهورها "المرتبك" .. الوزيرة بوطالب "هدرت بقلبي والأهم أنني وصّلت الفكرة "

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

بعد ظهورها المرتبك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أول أمس الثلاثاء ، قالت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة،  في تصريح صحفي " هدرت بقلبي والأهم أنني وصّلت الفكرة " ، مبرزة أنها أحست بنوع من الرهبة كون أنها المرة الأولى التي تعتلي فيها منصة البرلمان.

وفي ذات السياق ، قام عدد من قياديي التجمع الوطني للأحرار بدعم زميلتهم ، مبرزين أن هذا الارتباك طبيعي وناجم عن التوتر الذي انتابها في ظهورها الأول تحت قبة البرلمان .

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