بعد ظهورها "المرتبك" .. الوزيرة بوطالب "هدرت بقلبي والأهم أنني وصّلت الفكرة "
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
بعد ظهورها المرتبك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان أول أمس الثلاثاء ، قالت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، في تصريح صحفي " هدرت بقلبي والأهم أنني وصّلت الفكرة " ، مبرزة أنها أحست بنوع من الرهبة كون أنها المرة الأولى التي تعتلي فيها منصة البرلمان.
وفي ذات السياق ، قام عدد من قياديي التجمع الوطني للأحرار بدعم زميلتهم ، مبرزين أن هذا الارتباك طبيعي وناجم عن التوتر الذي انتابها في ظهورها الأول تحت قبة البرلمان .
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