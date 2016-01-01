وزارة لفتيت تصدم شباط بهذا القرار

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رفضت وزارة الداخلية الاعتراف بنتائج أتباع حميد شباط الخاصة بجمعهم العام الأخير، المنظم باسم نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، معترفة بالمقابل بمخرجات المؤتمر الاستثنائي للجنة التصحيحية، الذي توج بانتخاب الصحراوي النعمة ميارة كاتبا عاما جديدا للذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو أحد المقربين من حمدي ولد الرشيد، أبرز خصوم شباط في الحزب.

و وفق مصادر مطلعة فإن الجهات المختصة بوزارة الداخلية لم تبد أي اعتراض على القيادة الجديدة لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مانحة للكاتب العام الجديد وصلا نهائيا اعترافا بمكتبه المنتخب.

و تابعت نفس المصادر أن كتاب الأقاليم المشاركين في المؤتمر العام الاستثنائي، سارعوا فور انتخاب ميارة إلى توجيه رسائل إلى وزارة الداخلية وممثليها من ولاة وعمال بالأقاليم والجهات التي ينتمون إليها.