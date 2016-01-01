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هذه أولى خطوات بنكيران بعد عودته من العمرة

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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هذه أولى خطوات بنكيران بعد عودته من العمرة

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يعود عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء المقبل من السعودية، حيث ذهب لأداء مناسك العمرة قبل أزيد من أسبوعين.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن الرافضين للمنهجية التي اتبعها العثماني في تشكيل حكومته أشاروا إلى دور بنكيران، خلال المرحلة المقبلة، من أجل جمع شمل الحزب من جديد، والاستمرار في الخط السياسي نفسه الذي أوصل حزب العدالة والتنمية إلى المكانة السياسية التي يحتلها اليوم، خصوصا بعدما ارتفعت أصوات داخل الحزب، تعتبر أن مرحلة بنكيران قد انتهت.

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