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العروي: كل ما هو دنيوي يجب أن يخرج من يدي الملك

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العروي: كل ما هو دنيوي يجب أن يخرج من يدي الملك

أخبارنا المغربية : 

دعا المفكر المغربي عبد الله العروي، في الجزء الثاني من حواره مع قناة "سكاي نيوز"، إلى "استثمار الوضعية الخاصة للملكية في المغرب من قبل الحداثيين، عن طريق الاعتراف بالملك كأمير للمؤمنين لكن مع الدعوة إلى إخراج كل ما هو ليس دينيا أي دنيويا من اقتصاد ومال وغيره من بين يديه وهنا أتحدث عن حالة المغرب ولا أتكلم عن أي حالة أخرى لأن هذا واقع عندنا".

و شدد العروي على أنه مصر على فكرة تحرير الدين من السياسية " دفاعا عن الدين وليس عن رجال الدين"، ودعا من جديد إلى تأسيس هيئة خاصة بالإفتاء الديني "تقوم بهذا الواجب المتعلق بالطقوس والتربية الوطنية الدينية بل ببعض الأمور الاقتصادية وبعض المشاريع، لا بأس أن تستشار هذه الهيئة في الجوانب التي تمس العقيدة في مثل هذه المشاريع"، وفق ما نشرته يومية "أخبار اليوم".

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1 | ايمن
الرجل رغم مكانته العلمية فان رأيه محل نظر و لا يتماشى مع المنطق والواقع فمنصب الملك هو سياسي قد تضاف له المكانة الدينية وليس العكس فهو ليس بالفقيه ولا المفتي حتى يمكن حصر دوره ومهامه في الشؤون الدينية فاملكية عبر التاريخ تحل المكانة السياسية ووتدبير الوضعية الاقتصادية للبلد مع مراعاة الثوابت الدينية والله اعلى واعلم
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 11:36
2 |
الدين لله والوطن للجميع ،حتى الأمور الدينية بجب ان تكون في يد هيئة مستقلة ،بما فيها الأمور الدنيوية ،،منواقتصاد ،وتعليم ،وصحة ،وعمل
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 11:44
3 | سهم
تابعنا مهزلة مقابلة سكاي نيوز
مهزلة استجواب سكاي نيوز للعروي مهزلة
والرجل الان بلغ من العمر ما يجعل من الاصوب صونه عن الوقوع في مزالق جديدة .
اسألوا له حسن الخاتمة
اما ان يفكر لبلد اغلب ساكنته شباب فلا يليق.
اما عن امارة المؤمنين فلا ينفك منها الديني من الدنيوي.
نحن مسلمون ولا نفكر بمنطق الغرب الذي فصل بين الديني والدنيوي
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/05/13 - 12:08
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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