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هذا ماقاله محمد يتيم عن بنكيران في قفص الاتهام

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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هذا ماقاله محمد يتيم عن بنكيران في قفص الاتهام

أخبارنا المغربية 

أكد محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كان حريصا على نجاح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تشكيل الحكومة، وعلى أن لا يتم التشويش على التنصيب الحكومي، وأن يتم تمرير قانون المالية، إدراكا منه لصعوبة المرحلة الأخيرة وتداعياتها.

و أكد يتيم خلال استضافته في البرنامج الحواري "قفص الاتهام" على إذاعة "ميد راديو" أن الأمانة العامة للحزب لم تقل إذا دخل الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، فإن بنكيران ليس هو بنكيران"، مضيفا أنه بطبيعة الحال بنكيران يمثل الحزب ولكن هل هو رسول الله.

و طمأن يتيم الجميع طمأن الجميع بأن حزب العدالة والتنمية بخير، مضيفا أنها "ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حزب العدالة والتنمية لهزات، كما أنها ليست المرة الأولى التي نضطر فيها إلى تقديم تنازلات مؤلمة".

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