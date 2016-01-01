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بنكيران بارك في " العتبة " ينصت لخطبة الجمعة بالعرائش (صورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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بنكيران بارك في " العتبة " ينصت لخطبة الجمعة بالعرائش (صورة)

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تناقلت صفحات بالفيسبوك ، صورة مثيرة لعبد الاله بنكيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، و هو جالس على " العتبة " عند مدخل مسجد بالعرائش ، إبان حضوره أمس الجمعة مراسم دفن والد عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ، لسان حزب الاستقلال.

و ظهر بنكيران إلى جانب الخلفي ، و هما ينصتان لخطبة الجمعة ، حيث علق بعض المهتمين على الصورة ، بالقول ان بنكيران سياسي " خطير " لا يضيع الفرص من أجل شد الانتباه إليه ، حيث فضل الجلوس في " العتبة " على أن يدنو من الخطيب .

 
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