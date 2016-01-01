بنكيران يعود لخرجاته المثيرة : حراك الريف سببه حزب معين و ليس تأخر المشاريع
أخبارنا المغربية : الرباط
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه دخل السياسية لحل مشاكل البلاد وليس للبقاء في المواقع أو الحكومة، وتابع "حين دخلت الحكومة، قلت إني مستعد للبقاء ولكني مستعد أيضا للرحيل، وكانت هذه واحدة من مصادر قوتنا".
وقال بنكيران، في كلمته اليوم السبت خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن حراك الريف سببه حزب معين وليس تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط فقط، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يسير جهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة أمينه العام، إلياس العماري .
وبخصوص انعقاد هذا اللقاء، قال بنكيران أن "هذه الدورة جاءت في ظروف جد صعبة بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لأعضاء الحزب والمتعاطفين معه"، وأضاف "مجرد انعقاد هذا المجلس وحضوري فيه هو شئ ايجابي جدا وانتصار على أنفسنا".
و يطالب عدد من أعضاء المجلس الوطني للحزب بتعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب بما يتيح إمكانية بقاء بنكيران أمينا عاما لولاية ثالثة، و هو الامر الذي يعارضه أغلب وزراء الحزب.
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