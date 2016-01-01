رسميا .. "البيجيدي" يحسم تاريخ مؤتمره الوطني وكيفيات عضويته
أخبارنا المغربية : متابعة
صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد في دورته الاستثنائية، اليوم السبت بالرباط على تحديد موعد عقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، والذي اختير له يومي 9و 10 دجنبر 2017.
و حسب الموقع الالكتروني الريمي للحزب، تمت المصادقة خلال اشتغال المجلس عل مسطرة عضوية المؤتمر الوطني، وبحسب المعطيات المقدمة في ذات اللقاء، فقد تم تحديد تركيبة المؤتمرين، ومنهم 1500 مندوب عن الفروع الإقليمية، 60 مندوبا عن تمثيلية الحزب بالخارج، يحدد على أساس التمثيل النسبي.
وبالإضافة إلى هؤلاء المندوبين، فهناك مشاركين آخرين بالصفة كأعضاء المجلس الوطني وممثلي الهيئات الموازية للحزب وبرلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات الترابية .
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