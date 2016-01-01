وزراء غاضبون من خرجة مصطفى الرميد المثيرة
أخبارنا المغربية
تسببت الخرجة المثيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في غضب عدد من الوزراء عليه، بسبب مضمون التبريرات التي قدمها الرميد في لقائه مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي انتقدت زملاء له في الحكومة.
و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل والحريات رفضوا تدخل الرميد في قطاعاتهم الحكومية، بل اعتبروها إحراجا لهم غير مبرر أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الوطني.
شاشة أخبارنا
مع أو ضد : صاحب مقهى يلزم زبائنه على تجديد " الكونسوماسيون " على رأس كل ساعة أو المغادرة ( الصورة )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تداول نشطاء بالفيسبوك ، صورة مثيرة للجدل ، لفاتورة مقهى توجد بمدينة الدار البيضاء ، و بالضبط بعين الشق ، حيث ... تفاصيل أكثر
- موظف بولاية الدار البيضاء الكبرى يشهر "الصاك" في وجه الفنانة الشعبية الداودية بمهرجان تيفاوين وهكذا كان ردها
- هبوط طائرة أجنبية بشاطئ شمال أكادير يستنفر الأجهزة الأمنية وهذه هي التفاصيل
- هام للجالية المغربية التي تخطط للقدوم إلى المملكة عبر الطرقات الإسبانية
- خبير أمريكي : جنوب إفريقيا تلعب بالنار بخصوص قضية الصحراء المغربية
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟