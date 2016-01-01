وزراء غاضبون من خرجة مصطفى الرميد المثيرة

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تسببت الخرجة المثيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في غضب عدد من الوزراء عليه، بسبب مضمون التبريرات التي قدمها الرميد في لقائه مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي انتقدت زملاء له في الحكومة.

و قالت مجلة الأسبوع الصحفي أن وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل والحريات رفضوا تدخل الرميد في قطاعاتهم الحكومية، بل اعتبروها إحراجا لهم غير مبرر أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الوطني.