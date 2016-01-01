بنكيران : لهذا اختار أخنوش "أغراس أغراس" شعارا لحزبه
أخبارنا المغربية : الرباط
كشف عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب اختيار عزيز أخنوش ، لشعار " أغراس أغراس " ، بعد توليه قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار .
و قال بنكيران في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ "البيجيدي"، التي انعقدت السبت، أن أخنوش استوحى شعاره من حزب العدالة والتنمية.
و أوضح بنكيران أن كلمة الديناميكية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية من أجل محاربة الغش و الفساد ساهمت في ترسيخ كلمة المعقول و استعمالها من طرف جهات سياسية أخرى، مبرزا أن هذه الديناميكية لا يمكن أن تتراجع لأن حزب البيجيدي لن يتراجع.
شاشة أخبارنا
الحكومة تبشر المقبلين على الزواج بسكن لائق بثمن منخفض
أخبارنا المغربية : سناء الوردي خلال تواجده بالمعرض الجهوي للبناء والعقار بطنجة، وجه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ما اعتبره بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟