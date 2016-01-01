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بنكيران : لهذا اختار أخنوش "أغراس أغراس" شعارا لحزبه

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
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بنكيران : لهذا اختار أخنوش "أغراس أغراس" شعارا لحزبه

أخبارنا المغربية : الرباط 

كشف عبد الاله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن سبب اختيار عزيز أخنوش ، لشعار " أغراس أغراس " ، بعد توليه قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار .

و قال بنكيران في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ "البيجيدي"، التي انعقدت السبت، أن أخنوش استوحى شعاره من حزب العدالة والتنمية.

و أوضح بنكيران أن كلمة الديناميكية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية من أجل محاربة الغش و الفساد ساهمت في ترسيخ كلمة المعقول و استعمالها من طرف جهات سياسية أخرى، مبرزا أن هذه الديناميكية لا يمكن أن تتراجع لأن حزب البيجيدي لن يتراجع.

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