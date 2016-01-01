بيجيدي يوضح حقيقة تصريح بنكيران حول "البكاء على الوزارة"

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تحت عنوان: "همس تحريف الكلام عن مواضعه"، استغرب محمد أمحجور، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في تدوينة على الفايسبوك، استغرب محمد أمحجور، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، من تأويل لكلام عبد الإله بنكيران، حينما قال في مداخلته بالمجلس الوطني للحزب أمس السبت، "ربما يظن بعض الاخوان أنني أتحدث عن فقدان رئاسة الحكومة أو شيء من هذا القبيل، ممكن أنا إنسان بحال الناس كاملين، ولكن الذي عرفت من نفسي بعد مرور هذه التجربة، أنه والله يشهد لم أحزن عليها لحظة واحدة، أحرى أن أبكي عليها كما فعل بعض الإخوة...".

و قال أمحجور، أن "السياق واضح والكلام أوضح"، مبينا أن "حديث عبد الإله بنكيران، هو عن بكاء بعض الاخوة على رئاسة الحكومة، لما أعفي منها ابن كيران، وليس كما تداولته منابر كثيرة عن بكاء وزراء من العدالة والتنمية عن فقدانهم لوزارتهم".

وتابع المتحدث في نفس التدوينة أن "ذلك يتأكد حينما نعلم أن كل وزراء العدالة والتنمية في حكومة بنكيران، هم وزراء في حكومة العثماني باستثناء ابن كيران والأزمي"، متسائلا: كيف يصح البكاء على شيء لم يفقد إذا جاز البكاء عليه ومصيره إلى زوال.