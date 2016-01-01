زوجة بنكيران و ابنته تحتجان أمام البرلمان
أخبارنا المغربية : الرباط
عرفت الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني و التي نظمت مساء اليوم بالرباط تحت شعار "دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك ..مع المقاومة ضد التطبيع"، مشاركة زوجة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب والعدالة والتنمية و كذلك ابنته.
و شارك في هذه الوقفة عناصر من جماعة العدل والإحسان ، و خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين في المغرب ، حيث تم رفع أعلام فلسطينية و ترديد شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني .
شاشة أخبارنا
فيسبوكيون : ألمانيات عاريات يتطوعن لفك العزلة عن " مهمشين " و برلمانيات محجبات منشغلات باللهو و " الفلوس داخلة "
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تداول رواد الفيسبوك على نطاق واسع، صورة مركبة تظهر في جزئها الاول فتيات ألمانيات " عاريات " و هن منهمكات في ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟