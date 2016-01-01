زوجة بنكيران و ابنته تحتجان أمام البرلمان

أخبارنا المغربية : الرباط

عرفت الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني و التي نظمت مساء اليوم بالرباط تحت شعار "دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى المبارك ..مع المقاومة ضد التطبيع"، مشاركة زوجة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق الأمين العام لحزب والعدالة والتنمية و كذلك ابنته.

و شارك في هذه الوقفة عناصر من جماعة العدل والإحسان ، و خالد السفياني منسق مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين في المغرب ، حيث تم رفع أعلام فلسطينية و ترديد شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني .