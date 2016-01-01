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يتيم ينقل الصراع حول الأمانة العامة لـ " البيجيدي " إلى الفيسبوك و يكشف عن تهم وجهت إليه

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
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يتيم ينقل الصراع حول الأمانة العامة لـ " البيجيدي " إلى الفيسبوك و يكشف عن تهم وجهت إليه

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

لازالت تداعيات الصراع حول الظفر بهرم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية السمة المسيطرة على المشهد السياسي عموما ، بين داع إلى استمرار بنكيران لولاية ثالثة ، وبين معارض لها ، و إن حاول بعض قادة الحزب إخفاء ذلك ، فإن محمد يتيم ، وزير التشغيل ، فقد أصر أن على نقل هذا الصراع إلى الفيسبوك ، لأسباب لا يعلمها إلى هو ، حيث نشر ليلة أمس تدوينة مثيرة ، تكشف في عمقها حجم هذا الصراع الذي تحول إلى تبادل للتهم بين قادة الحزب الحاكم ، حيث قال : نسبوا إلي كذبا ما لم أقله و اتهموني بما لم أفعله " قبل أن يواصل ذات المتحدث حديثه بالقول : " لم أبد موقفا قط مع التمديد و لا ضده و البيان الختامي يبث فيه رئيس المجلس الوطني " دون أن يكشف عن الجهة التي اتهمته ودفعته إلى استصدار هذا المنشور.

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