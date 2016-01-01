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رغم المنع .. سياسيون و حقوقيون يتجهون نحو الحسيمة من مدن مغربية مختلفة للمشاركة في مسيرة الغد

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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رغم المنع .. سياسيون و حقوقيون يتجهون نحو الحسيمة من مدن مغربية مختلفة للمشاركة في مسيرة الغد

أخبارنا المغربية : متابعة 

رغم اصدار السلطات المحلية بالحسيمة قرارا بمنع مسيرة 20 يوليوز، و دعوة أحزاب الأغلبية الحكومية ساكنة الحسيمة إلى التجاوب إيجابا مع قرار المنع ، أكدت مصادر اعلامية أن عدد من الحقوقيين و النشطاء السياسين ، سواء المحسوبين على اليسار أو على التوجه الإسلامي، توجهوا اليوم نحو الحسيمة، من أجل المشاركة في مسيرة يوم غد الخميس.

و حسب ذات المصادر ، هناك من النشطاء من اختار التنقل الى الحسيمة عبر استعمال سياراتهم  الخاصة ، و آخرون لجؤوا إلى المواصلات العامة  بمختلف أنواعها ، هذا في الوقت الذي تحدثت فيه أخبار عن وصول أعداد كبيرة من القوات العمومية منذ صباح اليوم الى منطقة الريف.

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