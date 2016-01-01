بالتفاصيل : هذا ما خلص إليه لقاء بين قادة من " البام " و رئيس الحكومة حول الأوضاع في " الريف "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بدعوة من رئيس الحكومة، ونيابة عن الأمين العام وبتوجيه منه، اجتمع، مساء يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017، أعضاء من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة برئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، من أجل مناقشة التطورات بالحسيمة.

وخلال الاجتماع الذي حضره كل من السيدة والسادة أعضاء المكتب السياسي الدكتور محمد الشيخ بيد الله وعزيز بنعزوز وعبد اللطيف وهبي وابتسام العزاوي، أحاط السيد سعد الدين العثماني أعضاء المكتب السياسي بقرار منع مسيرة 20 يوليوز ودواعي ذلك، ودعا إلى تهدئة الأوضاع والعمل سويا بكل إيجابية لمعالجة كل الملفات والاستجابة للمطالب وتتبع كل المشاريع من خلال زيارات ميدانية وفق ما جاء في بلاغ الأغلبية الحكومية.

ومن جهتهم عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن تثمينهم لهذه المبادرة رغم أنها جاءت متأخرة، حيث كان حريا بالسيد رئيس الحكومة التواصل بهذا الشأن قبل اتخاذه قرار منع المسيرة وليس بعده.

هذا الاجتماع كان مناسبة دعا خلالها أعضاء المكتب السياسي للبام الحكومة في شخص رئيسها، إلى الإسراع في تنفيذ الملف المطلبي لساكنة الحسيمة، والتفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين و الالتفات لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم.

ويدعو الحزب مختلف الأطراف الداعية إلى المسيرة إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التصعيد حرصا على عودة الهدوء وقطع الطريق على كل من يتربص باستقرار الوطن.

كما عبر أعضاء المكتب السياسي عن انخراط حزب الأصالة والمعاصرة بمسؤولية في أية دينامية وطنية تعتمد المقاربة التشاركية وتضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، مذكرين في هذا الصدد بمختلف المبادرات التي أطلقها الحزب وبمواقفه التي عبر عنها خلال الفترة الأخيرة.