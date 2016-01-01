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الحسيمة.. اعتقال الصحافي حميد المهدوي قبيل انطلاق مسيرة 20 يوليوز

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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الحسيمة.. اعتقال الصحافي حميد المهدوي قبيل انطلاق مسيرة 20 يوليوز

أخبارنا المغربية : متابعة

اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس، مدير تحرير موقع “بديل” ، حميد المهدوي، بشارع عبد الكريم الخطابي قرب مسجد غينيا ، حيث كان بصدد تغطية المسيرة المزمع تنظيمها عصر اليوم .

و أفاد الموقع المذكور ، أنه حسب تصريح لأحد المواطنين الذي كان برفقة المهدوي فقد أوقفت سيارة للأمن سيارته ، قبل أن يتم اقتياده على متن سيارة الشرطة صوب مفوضية الامن.

 

 

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