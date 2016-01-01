عاجل... استقبال رئيس الحكومة والوفد الوزاري ببني ملال بالاحتجاجات وشعار "ارحل" (الصورة)

أخبارنا المغربية - جمال مايس

عرف مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة قبل قليل احتجاجات واسعة للمعطلين حاملي الشواهد ، وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له ، حيث رفع المحتجون شعارات قوية في وجه الحكومة مستنكرين العطالة المتفشية بالجهة والحكرة والتهميش التي تطال الشباب ، كما صبوا جام غضبهم على السياسة الحكومية ورفعوا وفي وجهها شعار "إرحل" وطالبوا بالتشغيل الفوري.



ومن جهة أخرى عرفت قاعة الاجتماع نقاشا ساخنا وتدخلات مثيرة لرؤساء الجماعات وفعاليات جمعوية ، أكدوا جميعهم أن جهة بني ملال خنيفرة مهمشة ومحكورة ، وتحتاج لارادة قوية والتفاتة جدية للقطاعات الحكومية ، حيث صرح أحد الرؤساء الجماعيين بأن الوقفات الاحتجاجية للمعطلين لها مبرراتها ، وقال :" الى كانت الحسيمة عندها لبحر وطرقان ، راه جهة بني ملال مافيها تاحاجة ، ناس مزال تطالب بالماء فقط ".