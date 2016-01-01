الرئيسية | سياسة | عاجل... استقبال رئيس الحكومة والوفد الوزاري ببني ملال بالاحتجاجات وشعار "ارحل" (الصورة)

عاجل... استقبال رئيس الحكومة والوفد الوزاري ببني ملال بالاحتجاجات وشعار "ارحل" (الصورة)

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عاجل... استقبال رئيس الحكومة والوفد الوزاري ببني ملال بالاحتجاجات وشعار "ارحل" (الصورة)

أخبارنا المغربية - جمال مايس   

عرف مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة قبل قليل احتجاجات واسعة للمعطلين حاملي الشواهد ، وذلك تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق له ، حيث رفع المحتجون شعارات قوية في وجه الحكومة مستنكرين العطالة المتفشية بالجهة والحكرة  والتهميش التي تطال الشباب ، كما صبوا جام غضبهم على السياسة الحكومية ورفعوا وفي وجهها شعار "إرحل" وطالبوا بالتشغيل الفوري.

ومن جهة أخرى عرفت قاعة الاجتماع نقاشا ساخنا  وتدخلات مثيرة لرؤساء الجماعات وفعاليات جمعوية ، أكدوا جميعهم أن جهة بني ملال خنيفرة مهمشة ومحكورة ، وتحتاج لارادة قوية والتفاتة جدية للقطاعات الحكومية ، حيث صرح أحد الرؤساء الجماعيين بأن الوقفات الاحتجاجية للمعطلين لها مبرراتها ، وقال :" الى كانت الحسيمة عندها لبحر وطرقان ، راه جهة بني ملال مافيها تاحاجة ، ناس مزال تطالب بالماء فقط ".

مجموع المشاهدات: 775 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات