هذه تفاصيل ثروة رئيس جماعة حد السوالم المعتقل زين العابدين الحواص

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت صفحات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض التفاصيل عن ثروة زين العابدين الحواص، النائب البرلماني و رئيس جماعة حد السوالم المعتقل ، بسبب وجود تلاعبات في عدد كثير من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة.

و أكدت ذات الصفحات أن هذه التفاصيل مصدرها وثائق صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات كشفت القيمة الإجمالية لثروة الحواص البالغ من العمر 45 سنة ، و حددتها في 21 مليارا، منها 1.5 مليارات عبارة عن أموال مودعة في وكالات بنكية مغربية، والباقي عبارة عن أراض وعقارات و مشاريع فلاحية وخدماتية .

و في ما يلي تفاصيل ثروة الحواص رفقة أشقائه و شقيقاته :

- ما يزيد عن 60 هكتارا بمدينة الدار البيضاء تصل قيمتها إلى 60 مليار سنتيم، إضافة إلى مزرعة تمتد على مساحة 10 هكتارات يمتلك فيها 30 في المائة والتي تم اقتناؤها سنة 2003.

- ثلاث أراض عارية يبلغ سعرها الإجمالي 200 مليون سنتيم، وأرض محفظة بقيمة 450 مليون سنتيم، ومعرضا بقيمة 200 مليون سنتيم.

- فيلا اشتراها سنة 2003 في كاليفورنيا بالدار البيضاء بقيمة 1.1 مليار سنتيم، وفيلا ثانية بسيدي رحال تصل قيمتها المالية إلى 450 مليون سنتيم، وفيلا ثالثة اقتناها بدار بوعزة، حيث تقيم أسرته الصغيرة، بقيمة مليار و100 مليون سنتيم.

- حمامين في حد السوالم، بقيمة مليار و300 مليون سنتيم، وممتلكات عينية بقيمة 150 مليون سنتيم، ومواش وملابس جاهزة للتسويق وممتلكات زراعية تصل قيمتها الإجمالية إلى 510 ملايين سنتيم.

و لم يتسنى لنا التأكد من صحة المعطيات من مصادر رسمية.