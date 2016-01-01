برلمانية سابقة تُثير السخرية بعد نجاحها في مباراة "أساتذة الكونطرا"
أخبارنا المغربية - متابعة
أثارت سعدية علمي بناني ، النائبة البرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية ، والمنتخبة عن مجلس كلميم – وادنون ، ومنسقة الحزب في المجلس ذاته ، موجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد ورود اسمها ضمن قائمة الناجحين في مباراة التعاقد ، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
و وفق ما أوردته يومية " الأخبار" في عدد غد الاثنين ، استغرب عدد من مرتادي موقع التواصل فايسبوك، لجوء النائبة البرلمانية السابقة، الى المشاركة في المباراة المذكورة ، على الرغم من استفادتها من تقاعد برلماني مريح ، عن الفترة الانتدابية التي قضتها في مجلس النواب ، فضلا عن راتبها الشهري الذي تتقاضاه نظير عملها استاذة لمادة الانجليزية في القطاع الخاص منذ سنوات .
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