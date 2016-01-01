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لقاء ساخن ينتظر "العثماني" غدا بالبرلمان بسبب الأوضاع بالريف

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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لقاء ساخن ينتظر "العثماني" غدا بالبرلمان بسبب الأوضاع بالريف

أخبارنا المغربية : ياسر أروين 

يحضر رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني"، يوم غد الثلاثاء 25 يوليوز الجاري بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية للمملكة، على الساعة الثانية زوالا.

وسيجيب "العثماني" على أسئلة النواب الشفوية، المتعلقة بالسياسة العامة المبرمجة في إطار الجلسة الشهرية، التي دأب مجلس النواب على تنظيمها.

وحسب مصادر من داخل قبة البرلمان، فمن المرتقب أن تمر الجلسة المخصصة للإجابة على الأسئلة، في جو "عاصف" في ظل تباين المواقف حول العديد من القضايا خاصة الأوضاع بالريف ، على حد تعبير ذات المصدر.

 

 

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