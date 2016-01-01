نزار البركة يرفض منطق " الغلبة " و يبحث لـ " شباط " عن مخرج مشرف
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
أكدت يومية " الصباح "في عددها لهذا اليوم أن نزار بركة ، عضو المجلس المجلس الوطني لحزب الاستقلال وصاحب نداء "المصالحة" الاستقلالية، يبحث عن حل مشرف يحفظ لأمينه العام حميد شباط ماء وجهه ، رافضا بذلك منطق الغلبة ، حيث باشر تحركات مكاشفة لتجنيب الحزب سيناريو مواجهة قد تهدد بنسف محطة المؤتمرات الإقليمية.
ووجه بركة تحذيرات للاستقلاليين من الوقوع في فخ الإقصاء ومصادرة رأي الخصوم، منبها إلى حساسية محطة المؤتمرات الإقليمية، التي يقودها تيار ولد الرشيد بعد اندحار معسكر شباط في اللجنة التنفيذية، وضرورة التوجه نحو مخرج مشرف يكرس انتصار كل الاستقلاليين.
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