الرئيسية | سياسة | نزار البركة يرفض منطق " الغلبة " و يبحث لـ " شباط " عن مخرج مشرف

نزار البركة يرفض منطق " الغلبة " و يبحث لـ " شباط " عن مخرج مشرف

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نزار البركة يرفض منطق " الغلبة " و يبحث لـ " شباط " عن مخرج مشرف

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

أكدت يومية " الصباح "في عددها لهذا اليوم أن نزار بركة ، عضو المجلس المجلس الوطني لحزب الاستقلال وصاحب نداء "المصالحة" الاستقلالية، يبحث عن حل مشرف يحفظ لأمينه العام حميد شباط ماء وجهه ، رافضا بذلك منطق الغلبة ، حيث باشر تحركات مكاشفة لتجنيب الحزب سيناريو مواجهة قد تهدد بنسف محطة المؤتمرات الإقليمية.

ووجه بركة تحذيرات للاستقلاليين من الوقوع في فخ الإقصاء ومصادرة رأي الخصوم، منبها إلى حساسية محطة المؤتمرات الإقليمية، التي يقودها تيار ولد الرشيد بعد اندحار معسكر شباط في اللجنة التنفيذية، وضرورة التوجه نحو مخرج مشرف يكرس انتصار كل الاستقلاليين. 

 

مجموع المشاهدات: 1599 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات