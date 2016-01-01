في سابقة من نوعها، قيادية في البوليساريو تطلب عفوا ملكيا عن "قتلة" اكديم ازيك

أخبارنا المغربية

أكدت صحيفة “إل دياريو” الإسبانية في عددها الجديد أن ممثلة الجبهة الانفصالية بوليساريو في إسبانيا، طالبت من الحكومة المحلية بمدريد، بالتدخل لدى الملك محمد السادس من أجل استصدار عفو ملكي لفائدة المدانين أخيرا في أحداث مخيم اكديم إزيك.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها ليوم غد، فإن بيانا منسوبا لخيرة بلاهي قالت فيه إن “إسبانيا لديها دين ومسؤولية تاريخية، وبالتالي فهي ملزمة بالمطالبة بالعفو على المعتقلين الصحراويين”.

وتعتبر هذه سابقة للجبهة الانفصالية، بطلب عفو ملكي على مدانين، أثبتت التحقيقات والدلائل أنهم متورطين في أعمال تخريبية ودموية ضد قوات مغربية أثناء تفكيك مخيم اكديم إزيك.