قربلة بالبرلمان .. وهبي يحتج على وزراء "يلعبون" بهواتفهم أثناء كلمة رئيس الحكومة

أخبارنا المغربية : متابعة

شهدت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، حدوث " قربلة " ، بسبب انشغال 6 وزراء من أصل 10 ، باللعب بهواتفهم النقالة أثناء كلمة رئيس الحكومة.

و احتج القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، على الوزراء، قائلا " هاد البلاد زوينة، كون كان رئيس حكومة بحال العثماني في بلد آخر كون ناضت الاحتجاجات في جميع المناطق ماشي غير فالريف".

و واصل وهبي احتجاجه ، بعدما رفض رئيس الجلسة منحه نقطة نظام، حيث قال " يدبر لراسو رئيس الحكومة يلا محتارموهش وزراؤه، لكن أن يأخذ الكلمة نائب من الفريق الذي أنتمي إليه، ويستمر ثلاثة وزراء في اللعب بهواتفهم في جلسة دستورية، فهو أمر لن نقبل به"، وهو ما دفع بالوزراء الى اعادة هواتفهم لجيوبهم.