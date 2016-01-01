بالفيديو : هذا أول رد لوزير العدل حول إعتقال " المهداوي " و التهم المنسوبة إليه

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية



خلال استضافته أمس الثلاثاء من قبل الزميل محمد التيجيني، مقدم برنامج " ضيف الأولى "، صرح وزير العدل السيد محمد أوجار ، أن اعتقال الصحفي حميد المهداوي جاء بعد ارتكابه أفعالا يجرمها القانون ، و أن متابعته لا علاقة لها بالصحافة و لا في أي إطار يمس حرية الصحافة ، مؤكدا أن بلاغ الوكيل العام بالحسيمة كان واضحا جدا فيما يخص التهم المنسوبة إليه.



أوجار أضاف أن المهداوي وفرت له كل الضمانات من أجل محاكمة عادلة ، مشيرا إلى حقه في استئناف الحكم الصادر في حقه والقضاء سيقول كلمته عطفا على الحجج التي سيدلي بها دفاع الموقوف.



و جاء اعتقال حميد المهداوي، بسبب تحريضه للمواطنين على التظاهر، والمشاركة بمسيرة 20 يوليوز الممنوعة من طرف وزارة الداخلية، حيث أوضح الوكيل العام في بلاغ حول الأمر، أن النيابة العامة أشعرت من طرف مصالح الشرطة القضائية، اليوم الخميس، بأن المهداوي، يلقي كلمة بساحة محمد السادس بالحسيمة، وسط مجموعة من الناس، ويحرضهم على التظاهر رغم قرار المنع.